Блинкен утверждает, что Китай быстро наращивает свой ядерный арсенал

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Китай якобы отклонился от своей ядерной стратегии, основанной на минимальном сдерживании. Соответствующие высказывания госсекретарь сделал в ходе 28-го Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

"Госсекретарь отметил глубокую обеспокоенность быстрым ростом ядерного арсенала КНР, что подчеркивает, как Пекин резко отклонился от своей многолетней ядерной стратегии, основанной на минимальном сдерживании, - утверждается в распространенном в пятницу сообщении Госдепартамента. - Энтони Блинкен вместе с другими странами призвал к полной и денуклеаризации Корейского полуострова".

Глава американского ведомства также утверждал о "провокационном поведении" Китая в Южно-Китайском море. Кроме того, Блинкен в очередной раз приписал Пекину нарушение прав человека в Гонконге, Синьцзяне и Тибете.

Вместе с тем госсекретарь призвал оказать давление на военных Мьянмы.