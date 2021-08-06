США ввели визовые ограничения в отношении 50 членов семей законодателей и судей Никарагуа

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Госдепартамент в пятницу ввел визовые ограничения в отношении 50 членов семей законодателей Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), судей и прокуроров Никарагуа. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

"Госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении 50 ближайших членов семей депутатов Национальной ассамблеи Никарагуа, а также прокуроров и судей Никарагуа. Как демонстрируют эти действия, Соединенные Штаты привержены делу привлечения к широкой ответственности всех, кто стоит за нападениями режима Ортеги-Мурильо (президента Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо) на демократические институты, либо извлекает из них [атак] выгоду", - заявил дипломат.

По его версии, "только за последние два месяца режим арестовал 32 политических оппонента и сторонника демократии, включая семь кандидатов в президенты, кандидата в вице-президенты, студенческих активистов, руководителей частного сектора, адвокатов и других". "Ортега и Мурильо в очередной раз продемонстрировали, что они боятся выдвигать свои кандидатуры против тех, кто, по их мнению, может заручиться поддержкой никарагуанского народа", - полагает Прайс.

Он напомнил, что 12 июля США ввели визовые ограничения в отношении 100 членов Национальной ассамблеи, судей, прокуроров Никарагуа, а также членов их семей. "Сегодня [в пятницу] мы объявляем о введении визовых ограничений в отношении еще 50 человек - всех ближайших родственников связанных с режимом должностных лиц, которые непосредственно способствовали принятию правительством Никарагуа мер, не отвечающих условиям проведения прозрачных, свободных и справедливых выборов, которые все страны - члены ОАГ (Организации американских государств) обязались проводить в соответствии с Межамериканской демократической хартией", - говорится в заявлении.

"Как показали эти связанные с визами действия и недавние санкции, Соединенные Штаты будут продолжать использовать дипломатические и экономические инструменты для привлечения к ответственности тех, кто способствует репрессиям Ортеги и Мурильо", - заключил Прайс.