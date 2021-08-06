СБ ООН обсуждает ситуацию вокруг нападения на танкер Mercer Street

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в закрытом формате обсуждает ситуацию вокруг нападения на танкер Mercer Street в Аравийском море. Об этом ТАСС сообщил в пятницу дипломатический источник.

"Обсуждение идет в закрытом формате", - добавил он.

Ряд западных стран, включая Великобританию и США, обвиняют Иран в произошедшем в ночь на 30 июля нападении на следовавший под флагом Либерии танкер-химовоз Mercer Street. Компания - оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента, произошедшего в 280 км от побережья Омана, погибли двое членов экипажа судна - гражданин Румынии и подданный Великобритании. Лондон и Вашингтон заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение. По версии Тегерана, обвинения в его адрес являются политически мотивированными и голословными.