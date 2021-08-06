Президент Молдавии подписала указ о назначении нового правительства

КИШИНЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении правительства Натальи Гаврилицы, которое ранее в пятницу утвердил парламент. Об этом президент сообщила на своей странице в Facebook.

"Я подписала указ о назначении правительства во главе с Натальей Гаврилицей по результатам вотума доверия, вынесенного сегодня парламентом. После этого члены кабмина принесли присягу", - написала Санду и поздравила сограждан с "назначением неподкупного правительства, состоящего из честных людей".

"У нового правительства будет и моя поддержка, и поддержка парламентского большинства", - отметила глава Молдавии.

Молдавия - парламентская республика. Кандидатуру премьера выдвигает президент после консультации с парламентскими фракциями. Затем кандидат представляет на утверждение депутатов состав своего кабмина и программу. После того как будет получен вотум доверия, глава государства подписывает указ о назначении правительства.

Предыдущее правительство, которое было сформировано коалицией оппонентов Санду - Партией социалистов и Партией Шора, функционировало в статусе исполняющего обязанности с конца прошлого года, после того как премьер-министр Ион Кику подал в отставку под давлением сторонников вступившей в должность президента Санду. После вызванного этими событиями политического кризиса в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент, в результате которых пропрезидентская Партия действия и солидарности (ПДС) получила в нем большинство мест. Это позволило утвердить новое правительство во главе с бывшим министром финансов Гаврилицей.

Предложенный ею состав кабмина был утвержден в пятницу открытым голосованием. Его поддержал 61 депутат ПДС. Лидеры Блока коммунистов и социалистов, у которых 32 места в парламенте, объявили, что переходят в оппозицию и голосовать не будут. Партия Шора, имеющая шесть мандатов, также не голосовала за новый кабинет.