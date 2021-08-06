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Шведского дипломата Ганса Грюндберга назначили спецпосланником генсека ООН по Йемену

Он заменит на этом посту Мартина Гриффитса

ТАСС, 6 августа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил шведского дипломата Ганса Грюндберга своим спецпосланником по Йемену. Об этом в пятницу сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

"Генсек ООН только что объявил о назначении Ганса Грюндберга из Швеции на пост своего нового спецпосланника по Йемену, который сменит Мартина Гриффитса", - заявил Хак.

Гриффитс занимал должность спецпосланника по Йемену с 2018 года. В мае он был назначен заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и главой Управления по координации гуманитарных вопросов.

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ЙеменГутерриш, Антониу
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