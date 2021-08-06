США считают, что при атаке на танкер Mercer Street использовался гексоген

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Американские эксперты считают, что в ходе атаки на танкер-химовоз Mercer Street в Аравийском море использовался беспилотник с гексогеном. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток.

Американские военные специалисты провели расследование на борту танкера и опросили экипаж. По их версии, химовоз 29 июля дважды был атакован беспилотниками со взрывчаткой, но попытки не достигли своей цели. Во время третьей атаки, утверждают военные, применялся летательный аппарат, несший гексоген. "Эксперты смогли восстановить некоторые части третьего беспилотника, включая вертикальный стабилизатор (часть крыла) и внутренние детали, которые были почти идентичны ранее собранным образцам иранских ударных беспилотников", - говорится в тексте.

Специалисты, как утверждается в заявлении, пришли к выводу, что аппарат был произведен в Иране.

Ряд западных стран, включая Великобританию и США, обвиняют Иран в произошедшем в ночь на 30 июля нападении на следовавший под флагом Либерии танкер-химовоз Mercer Street. Компания Zodiac Maritime, являющаяся оператором судна, принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента, произошедшего в 280 км от побережья Омана, погибли двое членов экипажа судна - гражданин Румынии и подданный Великобритании. Лондон и Вашингтон заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение.

По версии Тегерана, обвинения в его адрес являются политически мотивированными и голословными.