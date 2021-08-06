Власти Эфиопии пригрозили ответными шагами на действия сил Тыграя в Амхаре и Афаре

ПРЕТОРИЯ, 6 августа. /ТАСС/. Вступление вооруженных отрядов Тыграя на территорию соседних штатов Амхара и Афар и ведение ими там боевых действий вынуждает правительство Эфиопии принимать необходимые меры для противодействия силам Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Об этом заявило в пятницу Министерство иностранных дел Эфиопии.

"В связи с новыми атаками в соседних регионах Афар и Амхара НФОТ демонстрирует свою воинственность и делает любые попытки к установлению мира недостижимыми, - говорится в опубликованном на официальном портале МИД документе. - Осознавая свое политическое, моральное и законное право защищать территориальную целостность и суверенитет государства, федеральное правительство Эфиопии вынуждено будет мобилизовать и развернуть весь оборонительный потенциал страны, если его инициативы по мирному урегулированию конфликта останутся безответными".

В заявлении МИД подчеркнуто, что международное сообщество должно оказать на руководство НФОТ необходимое давление, чтобы последнее присоединилось к режиму прекращения огня. "Федеральное правительство Эфиопии привержено одностороннему прекращению огня, которое оно объявило в 28 июня текущего года с тем, чтобы жители Тыграя могли спокойно заниматься сельскохозяйственными работами, - отметило внешнеполитическое ведомство. - Правительство Эфиопии твердо придерживается режима прекращения огня, однако мировое сообщество должно перестать игнорировать продолжающиеся зверства со стороны террористической группировки НФОТ".

Нынешнее заявление МИД Эфиопии последовало спустя сутки после захвата повстанцами Тыграя стратегически важного города Лалибэла на территории штата Амхара. Как сообщает Agence France-Presse, отряды повстанцев вошли в город 5 августа около полудня, не встретив никакого сопротивления со стороны федеральных сил или местного ополчения.

В середине июля силы Тыграя начали второе по счету наступление на территории соседних штатов Амхара и Афар, где атаковали позиции федеральных войск. Отряды НФОТ пытаются захватить ключевые автомобильные и железнодорожные магистрали. На сегодняшний день повстанцы продвинулись почти на 120 км вглубь территории Амхары и на 70 км - Афара.