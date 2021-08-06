В ООН призвали учитывать гуманитарные последствия санкций в связи с идеей Китая по КНДР

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым, чтобы в вопросе применения санкций учитывались их гуманитарные последствия. Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать призыв главы МИД Китая начать отмену санкций в отношении КНДР.

"Как вы знаете, позиция генерального секретаря состоит в том, чтобы страны учитывали гуманитарные последствия санкций", - сказал он.

Хак добавил, что вопрос о снятии санкций относится к компетенции Совета Безопасности ООН. "Его должны решать члены Совета Безопасности", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И предложил международному сообществу приступить к отмене санкций Совета Безопасности ООН против КНДР. Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон и Сеул должны воздержаться от проведения совместных военных маневров и принять во внимание обеспокоенность Пхеньяна.