AFP: на востоке ДР Конго боевики убили 15 человек

ПРЕТОРИЯ, 6 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек убиты за последние два дня на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС). Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные общины.

По словам их представителей, в области Бени провинции Северное Киву были совершены две атаки. Первую боевики провели 5 августа и убили в деревне Мбинги 10 человек. На следующий день они напали на деревню, расположенную в километре от Мбинги, и убили еще пятерых ее жителей. В район направлены армейские части с тем, чтобы противостоять террористам.

Официальный представитель военной администрации провинции Северное Киву бригадный генерал Сильвен Экенге заявил в пятницу, что с октября 2014 года в области Бени в боях с боевиками погибли 2 тыс. военнослужащих. "Восстановить мир немедленно невозможно, - цитирует его конголезский новостной портал ActuaLitte. - Не следует забывать, что война длилась в этой части страны более 20 лет. Однако мы добьемся того, что мир в провинции наступит".

В провинции Северное Киву с 6 мая действует осадное положение, которое ввел своим указом президент ДРК Феликс Чисекеди по причине ухудшения ситуации в области безопасности. Решением главы государства гражданская администрация в провинции заменена на военную. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Итури. В обе провинции переброшены дополнительные воинские подразделения, которые сейчас ведут операции с целью ликвидации основных баз боевиков, в первую очередь из АДС.

АДС был сформирован на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС укрылись в восточных районах республики. По данным ООН, боевики АДС за последние два года убили на востоке ДРК более 1,3 тыс. гражданских лиц. Конголезские силы безопасности отмечают, что главари группировки установили связи с международными террористическими организациями, в том числе с сомалийской "Аш-Шабаб". США 11 марта включили АДС в список террористических организаций, связанных с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).