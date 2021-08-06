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Источник: СБ ООН пока не планирует обсуждать вопрос отмены санкций против КНДР

По оценке собеседника агентства, в ближайшие дни вряд ли стоит ожидать вынесения этой темы на рассмотрение СБ ООН, поскольку это потребовало бы большой предварительной работы

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Обсуждение вопроса отмены санкций в отношении КНДР пока не стоит в повестке работы Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник во всемирной организации.

"В программе работы каких-то встреч по этой вопросу не намечено", - сказал собеседник.

По оценке источника, в ближайшие дни вряд ли стоит ожидать вынесения этой темы на рассмотрение СБ ООН, поскольку это потребовало бы большой предварительной работы, а август - это традиционное время затишья в работе Организации Объединенных Наций. Кроме того, внимание Совбеза на следующей неделе может быть обращено на ситуацию с нападением на танкер Mercer Street.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И предложил международному сообществу приступить к отмене санкций Совета Безопасности ООН, действующих в отношении КНДР. Как отметил Ван И, Вашингтон и Сеул должны воздержаться от проведения совместных военных маневров и принять во внимание обеспокоенность Пхеньяна на этот счет.

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