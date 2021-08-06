Нижняя палата парламента Чехии обсудит вопрос полномочий главы контрразведки 13 августа

ПРАГА, 6 августа. /ТАСС/. Внеочередное заседание Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии по вопросу продления на пять лет срока полномочий директора Службы безопасности и информации (контрразведки) Михала Коуделки назначено на 13 августа. Об этом сообщил в пятницу спикер нижней палаты Радек Вондрачек.

"Созываю 117 заседание Палаты депутатов, которое начнется в пятницу, 13 августа, в 09:00 (10:00 мск), - говорится в сообщении, размещенном на сайте палаты. - Проект программы - назначение директора Службы безопасности и информации".

Созыв заседания инициировала оппозиция. "Сформированная нами коалиция "Вместе", состоящая из Гражданской демократической партии, христианских демократов и партии "Традиция Ответственность Процветание", намерена созвать внеочередное заседание Палаты депутатов, если премьер Андрей Бабиш не предложит [правительству] продлить полномочия главы Службы безопасности и информации Михала Коуделки", - сказал лидер коалиции Петер Фиала.

Полномочия Коуделки истекают 15 августа. Против сохранения за ним поста главы контрразведки выступает президент Чехии Милош Земан, давно критикующий работу данного ведомства. В случае отсутствия консенсуса по этому вопросу в парламенте премьер Бабиш допустил возможность смены директора контрразведки.

В январе президент Чехии рекомендовал правительству не продлевать на очередной пятилетний срок полномочия Коуделки, так как тот, по его мнению, непрофессионально исполняет возложенные на него обязанности. Как сообщало сетевое издание аktuаlnе.cz, в письме, направленном главой государства в кабмин, говорилось, что контрразведка бездоказательно говорит об угрозах, якобы исходящих со стороны России.