СМИ: США переправили на базу в провинции Хасеке 40 боевиков ИГ

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Американские военнослужащие перевезли 40 сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на контролируемую ВС США базу в сирийском Эш-Шаддади (провинция Хасеке на северо-востоке арабской республики). Об этом в пятницу сообщило сирийское агентство SANA.

По его сведениям, террористы, в числе которых находились "руководитель шпионских групп" ИГ и "специалист по производству взрывных устройств", были перемещены на указанную военную базу из тюрем, контролируемых курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС). Утверждается, что в Вашингтоне планируют использовать игиловцев "для реализации своих планов в регионе".

Агентство отмечает, что за минувшие несколько месяцев из тюрем СДС в провинции Хасеке в контролируемые США районы были перемещены "десятки" сторонников ИГ. Подчеркивается, что террористы "были вооружены и получили логистическую поддержку для совершения террористических актов, целью которых могут стать населенные районы, позиции сирийской армии и объекты инфраструктуры".

Большая часть провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке Сирии, в настоящее время контролируется курдскими СДС, которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу. По убеждению властей арабской республики, Соединенные Штаты используют базы в Сирии в том числе для подготовки боевиков вооруженных группировок, которые воюют против сирийского правительства.