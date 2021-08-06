"Черные лесорубы" из Косова обстреляли сербский военный патруль

БЕЛГРАД, 6 августа. /ТАСС/. "Черные лесорубы" из непризнанного Косова во время незаконной рубки леса обстреляли патруль Армии Сербии в Наземной зоне безопасности на границе Центральной Сербии и автономного сербского края. Об этом сообщило в пятницу Минобороны Сербии.

Инцидент произошел в районе Углярски-Крш. Военный патруль поймал с поличным группу из 12 албанцев за незаконной рубкой леса. "Черные лесорубы" начали стрелять в воздух, а затем спустили собаку на военных. В ответ военнослужащие также открыли предупредительный огонь в воздух. После этого преступники скрылись на территории непризнанного Косова.

Во время инцидента никто не пострадал. Часть сил быстрого реагирования Армии Сербии приведена в повышенную боеготовность. Об инциденте оповестили международную миссию под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR).

Наземная зона безопасности определяется соглашением от 9 июня 1999 года в Куманове. Зона представляет собой пятикилометровую полосу вдоль 382-километровой границы между автономным сербским краем Косово и Метохия и Центральной Сербией.