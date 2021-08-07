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Власти США продлили мораторий на выплаты по кредитам на обучение в вузах

Он будет действовать до 31 января 2022 года

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Администрация США в пятницу продлила до 31 января 2022 года действие введенного в связи с пандемией моратория на выплаты по федеральным кредитам на обучение. Об этом сообщается в заявлении министерства образования, которое распространила пресс-служба Белого дома.

В сообщении уточняется, что данное решение является окончательным, продлевать срок действия моратория еще раз администрация не планирует. "Министерство [образования] полагает, что дополнительное время и точная дата окончания [действия моратория] позволят заемщикам спланировать возобновление выплат и сократят риск просрочки платежей и невыполнения обязательств [в рамках кредитов]", - говорится в пресс-релизе.

Как поясняет газета The Hill, мораторий на выплаты по федеральным студенческим займам был введен в прошлом году, его действие истекало в сентябре нынешнего года. В рамках моратория заемщикам не нужно производить выплаты по займам на обучение, проценты на остаток по кредитам также не начисляются.

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