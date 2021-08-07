США призвали Ливан предотвратить ракетные обстрелы Израиля движением "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Власти США осуждают ракетные обстрелы Израиля ливанским шиитским движением "Хезболлах", призывают власти Ливана "немедленно предотвратить подобные атаки". Это следует из распространенного в пятницу заявления руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

"США самым решительным образом осуждают ракетные обстрелы [движением] "Хезболлах" Израиля. Это насилие подвергает опасности жителей Израиля и Ливана, а также ставит под угрозу стабильность и суверенитет Ливана", - говорится в сообщении.

"США поддерживают контакты с израильскими и ливанскими должностными лицами, в том числе с ВС Ливана. Мы призываем правительство Ливана немедленно предотвратить подобные атаки и взять этот район [откуда ведутся обстрелы] под свой контроль", - продолжил Прайс. Он также призвал ливанские власти "содействовать полному доступу миротворцев Временных сил ООН в Ливане [ЮНИФИЛ] в соответствии с резолюцией 1701 СБ ООН". "Мы решительно призываем приложить все усилия для поддержания спокойствия", - подытожил представитель внешнеполитического ведомства США.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по южноливанским районам Аркуб и Хасбая, откуда в пятницу были выпущены реактивные снаряды по северной территории еврейского государства. Одновременно артиллерия ведет огонь по высотам Кфар-Шуба поблизости от оккупированных ферм Шебаа.

Вооруженная милиция шиитской партии "Хезболлах" взяла на себя ответственность за обстрел израильских позиций из Южного Ливана. В переданном ее информационной службой коммюнике указывается, что "бойцы исламского сопротивления выпустили десятки ракет по военным позициям израильской армии, расположенным в районе фермы Шебаа".

В коммюнике отмечается, что эта операция была проведена в ответ на удары израильских ВВС, нанесенные в четверг по ливанской территории в местности Джермук и Эш-Шавакир.