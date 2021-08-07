Шавката Мирзиёева выдвинули кандидатом в президенты Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 августа. /ТАСС/. Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула Шавката Мирзиёева кандидатом для участия в выборах президента, назначенных на 24 октября. Об этом в субботу сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня на внеочередном пленуме партии кандидатура президента Узбекистана Шавката Мирзиёева выдвинута на назначенные в октябре очередные выборы главы страны", - говорится в сообщении. Согласно уставу партии, решения пленума должны поддержать областные конференции и съезд.

Затем, в соответствии с законодательством, партия должна будет представить в ЦИК листы с подписями в поддержку кандидата. Их число должно составлять не менее одного процента от общего количества всех избирателей республики, которые представляют не менее восьми административно-территориальных образований (в составе Узбекистана 12 областей, одна республика и один город центрального подчинения - Ташкент).

В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана, правом выдвижения кандидатов в президенты обладают только политические партии. В течение этой недели внеочередные пленумы действующих в республике Экологической партии и Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Нарзуллу Обламурадова и Бахрома Абдухалимова.

В субботу со своим кандидатом в президенты определилась также и Народно-демократическая партия Узбекистана. Ее кандидатом стала заместитель председателя центрального совета партии Максуда Ворисова.

Таким образом, все пять официально зарегистрированных в республике партий выдвинули своих кандидатов на предстоящие выборы президента республики.