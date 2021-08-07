Суд Киева арестовал членов харьковской ячейки "Нацкорпуса" по делу о вымогательстве

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева взял под стражу семерых членов харьковского подразделения националистической организации "Национальный корпус", которые подозреваются в вымогательстве, сообщили в пресс-службе инстанции в субботу изданию "Страна".

Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога.

В "Нацкорпусе" уже анонсировали акции протеста против властей из-за этого решения суда. "Наши дальнейшие действия будут направлены против тех, кто отправил наших ребят за решетку, а это президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Сейчас нет конкретной даты и места, где мы будем протестовать, но, скорее всего, это будет офис президента", - заявили в пресс-службе "Нацкорпуса".

Днем ранее националисты пикетировали офис президента с требованием освободить задержанных.

Служба безопасности Украины (СБУ) 5 августа провела десятки обысков и семь задержаний членов харьковского "Нацкорпуса", одного из них впоследствии отпустили. Их подозревают в том, что они вымогали деньги у сотрудников учреждений здравоохранения, а также учреждений и бизнесменов из сферы ритуальных услуг. Преступная группа действовала на протяжении 2018-2021 годов. Руководителями организованной преступной группы правоохранительные органы считают представителей харьковского "Нацкорпуса" Сергея Величко и Артема Мошенского.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета поборов с предпринимателей, оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции Украины.