МИД Литвы приветствовал решение Ирака приостановить пассажирские авиарейсы в Минск

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Вильнюс приветствует решение Багдада о приостановке пассажирских авиарейсов в Белоруссию. Об этом в субботу на своей странице в Twitter написал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Приветствую решение правительства Ирака приостановить все полеты в Минск", - заявил министр. Шеф литовского внешнеполитического ведомства призвал Багдад к дальнейшим совместным действиям по борьбе с нелегальной миграцией. "Только работая сообща, мы сможем ликвидировать сеть контрабанды людей в ЕС", - отметил он.

О том, что власти Ирака приняли решение приостановить пассажирское авиасообщение с Белоруссией, в субботу на своей странице в Facebook сообщило управление гражданской авиации ближневосточной страны.

Путь нелегальных мигрантов в Литву начинается в аэропортах Турции и Ирака, откуда они летят в Минск. Глава МИД Литвы в середине июля был с визитом в Анкаре и просил Турцию сократить число авиарейсов из Стамбула в Минск. Однако пока никакого ответа на эту просьбу Вильнюс не получил. Из Анкары с теми же задачами Ландсбергис отправился в Багдад.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.