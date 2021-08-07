МИД Литвы сообщил о вывозных рейсах из Белоруссии в Ирак для мигрантов

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Иракские авиакомпании выполнят вывозные рейсы, чтобы забрать из Минска готовых вернуться на родину потенциальных нелегальных мигрантов из этой ближневосточной страны. Об этом в субботу национальному радио LRT сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Согласно информации, которой мы располагаем, самолеты из Ирака летят в Минск пустыми, чтобы забрать иракских граждан, находящихся в столице Белоруссии или где-то неподалеку, которые обманным путем были вовлечены в сеть нелегальной миграции и намеревались пересечь границу Литвы", - заявил он.

По словам министра, в процесс должны включиться международные структуры. "Международная организация по миграции должна позаботиться о том, чтобы оказавшимся в разных местах Белоруссии гражданам Ирака не чинились препятствия по пути в аэропорт Минска", - сказал Ландсбергис.

В субботу Управление гражданской авиации Ирака информировало о приостановке пассажирских авиарейсов в Белоруссию.

В настоящее время на территории Белоруссии могут находиться до 1 тыс. нелегальных мигрантов из Ирака, которые, как утверждает литовская сторона, составляли две трети от всего незаконного трафика. С 3 августа Литва стала применять жесткие меры по противодействию нелегальной миграции после решения МВД страны о предоставлении погранслужбе таких полномочий. Начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас сообщил в пятницу, что на этой неделе пограничники не допустили проникновения на территорию Литвы около 700 нелегальных мигрантов, которые вернулись обратно в Белоруссию. В субботу были выдворены еще около 250 человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.