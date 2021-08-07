В парижской манифестации против санпропусков участвуют не менее 16 тыс. человек

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Общая численность участников манифестаций протеста в Париже против расширенного применения санитарных пропусков достигла в субботу к середине дня 16 тыс. Такие сведения сообщил телеканалу BFM представитель профсоюза комиссаров полиции.

Нынешнее число участников выше показателя прошлой манифестации, которая собрала 14,2 тыс. участников. Также превышен тот прогноз, которого до начала манифестаций придерживалась полиция - 10 тыс. человек.

Во французской столице проходят четыре манифестации. Самая большая из них, проводимая по призыву "желтых жилетов", стартовала с площади Пон-де-Нёйи на западной окраине города. Власти выбрали для нее сложный маршрут в обход находящихся поблизости Елисейских Полей. Этой колонне предстоит преодолеть по Парижу путь в 10 километров до площади Шатле в центральной части города. Колонна прошла уже около 80% маршрута.

Ее сопровождают отряды полиции. Во время продвижения манифестантов возникли несколько мелких стычек радикалов с полицией. В ответ на оскорбления в их адрес стражи порядка несколько раз использовали против этой группы экстремистов слезоточивый газ.

Манифестация крайне правых

Вторая колонна вышла из района Марсова поля, протянувшегося от Эйфелевой башни до военного центра "Эколь милитер". Эту манифестацию организует Флориан Филиппо, бывший вице-председатель крайне правой партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Франции на выборах 2022 года. Он собрал митинг сторонников своей новой партии "Патриоты" у стен "Эколь милитер".

Оттуда крупная колонна двинулась в восточном направлении. Ее сопровождает большое число жандармов. Никаких конфликтов у манифестантов с ними не возникало.

В обеих колоннах большое число женщин, причем многие пришли на манифестацию с детьми. Также к манифестации присоединились парижские пожарные. По новому закону, который вступит в силу в понедельник, обязательной вакцинации подлежит весь медицинский персонал страны, сотрудники пожарно-спасательных служб, часть военных. Ряд представителей этих профессий считают обязательные прививки нарушением их гражданских прав.

Всего во Франции в эту субботу проходит не менее 140 манифестаций протеста. Крупных столкновений с полицией нигде не отмечено. Одним из лидеров маршей протеста стала Ницца - там, по предварительным данным, насчитывается 10-15 тыс. манифестантов, тогда как в прошлую субботу их было не более 7 тыс.