Reuters: в Южном Судане 30 военных погибли во фракционных столкновениях оппозиции

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 30 военных Южного Судана погибли, еще 13 ранены в столкновениях между сторонниками и противниками первого вице-президента страны Риека Машара из возглавляемой им оппозиционной партии "Народно-освободительное движение Судана - в оппозиции" (SPLM-IO). Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя фракции партии, которая поддерживает первого вице-президента, Лама Пола Габриэля.

По его словам, на территории штата Верхний Нил произошли столкновения между силами, верными Машару, и его противниками во главе с генералом Симоном Гатвечем Дуалом. Как отметил Лам Пол Габриэль, "в порядке самообороны" силы сторонников Машара убили двух генералов и 27 солдат. Среди сторонников Машара убиты трое военных. По мирному соглашению между южносуданскими сторонами, вооруженные соединения оппозиции были включены в прошлом году в состав национальной армии.

Раскол в SPLM-IO произошел в начале текущей недели, когда группа офицеров объявила о том, что своим решением сместила Машара с поста лидера партии и ее военного руководителя. При этом они избрали новым временным главой SPLM-IO генерала Дуала, потребовав передать ему должность первого вице-президента Южного Судана. Противники обвинили Машара в утрате влияния партии внутри властных структур страны.

В свою очередь сторонники Машара исключили из SPLM-IO его противников и заявили, что партия полностью поддерживает Машара и признает его первым вице-президентом Южного Судана.