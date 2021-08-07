Сербия предложила помощь Греции в тушении пожаров

БЕЛГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александр Вучич предложил помощь Греции в тушении природных пожаров. Об этом сербский лидер написал в субботу в своем Twitter.

"Выражаем соболезнования и слова поддержки гражданам и властям Греции. Сербия, как и всегда в тяжелые моменты, готова помочь им в борьбе с огненной стихией и в устранении ее последствий всеми располагаемыми средствами", - написал президент.

В Греции более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. Это привело к возникновению многочисленных природных пожаров. В настоящий момент греческие пожарные борются со 154 природными пожарами, за последние сутки в стране образовалось 98 новых очагов возгораний.