Демократы пообещали, что Сенат США не разойдется до голосования по инфраструктурному плану

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) пообещал, что верхняя палата законодательного органа не разойдется на каникулы до тех пор, пока не проголосует по плану развития инфраструктуры страны.

"Мы можем пойти по легкому пути или по сложному. В любом случае Сенат будет заседать до тех пор, пока мы не закончим свою работу", - заявил он, выступая в субботу на заседании палаты. "Как долго это будет продолжаться, зависит от моих коллег-республиканцев", - добавил лидер демократов.

В субботу в Сенате должны состояться по меньшей мере два процедурных голосования по законопроекту, которые позволят приблизить окончание дебатов и перейти к финальному голосованию по этой инициативе. Тем не менее демократы и республиканцы пока не могут достичь согласия, и дебаты продолжаются.

Общий объем плана, рассчитанного на восемь лет, составляет около $1 трлн.

Объявленный Белым домом проект предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд - на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдут на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд. $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.

Одновременно президент США Джо Байден намерен добиваться принятия отдельного плана объемом порядка $3,5 трлн, который основан на объявленной им ранее программе модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США. По оценке президента, воплощение этого замысла стало бы крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны. Главная составная часть плана демократа - это модернизация транспортной инфраструктуры. Байден предлагает покрыть расходы на реализацию плана путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций. Республиканцы подвергли план президента критике.