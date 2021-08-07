Премьер Северной Македонии прервал отпуск, чтобы лично контролировать ситуацию с пожарами

ЗАГРЕБ, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев прервал отпуск в целях посещения регионов, охваченных природными пожарами, и осуществления контроля за борьбой со стихией. Об этом сообщил в субботу национальный телеканал Sitel.

По его данным, Заев уже посетил несколько регионов, расположенных в восточной части страны. "Я рад [констатировать], что система [по борьбе с пожарами] функционирует, находится под командованием центра управления кризисными ситуациями, нашей армии, полиции, специальных подразделений, которые принимают меры", - приводит телеканал слова главы кабинета министров.

Заев выразил уверенность, что национальные профильные службы при содействии иностранных государств смогут справиться с пожарами в регионе, но при этом призвал граждан к максимальной ответственности из-за опасности возникновения новых очагов возгорания.

Пожарным Северной Македонии оказывают помощь специалисты из Сербии, Болгарии и Румынии, направившие в помощь самолеты-амфибии и другую специальную технику.