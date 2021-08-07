Протесты против санитарных пропусков собрали во Франции 237 тыс. человек

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Службы Министерства внутренних дел Франции насчитали в субботу в стране 237 тыс. участников манифестаций протеста против расширенного применения в стране санитарных пропусков. Об этом говорится в распространенном ведомством коммюнике. В стране состоялся четвертый по счету субботний день выступлений против закона об ужесточении санитарно-медицинских мер.

Официальные статистические данные указывают на то, что манифестации против расширенного применения санитарных пропусков проходят во Франции в субботние дни по нарастающей. Они собрали 100 тыс. участников 14 июля, 150 тыс. 24 июля и 200 тыс. 31 июля. Теперь эти показатели были превышены. Как сообщило в субботу МВД, в ходе ряда из нынешних митингов и шествий произошли столкновения с полицией, в результате чего были легко ранены семь стражей порядка, 35 манифестантов задержаны.

В столице состоялись четыре акции протеста общей численностью, по данным МВД, в 17 тыс. человек. Первой по улицам Парижа с площади Пон-де-Нёйи (у западной окраины города) выступила в районе 13 часов колонна людей, собравшихся по призыву "желтых жилетов". Под плотной охраной полиции она прошла по французской столице 10-километровый путь. Власти специально направили ее в обход Елисейских Полей, чтобы избежать каких-либо инцидентов на главной артерии столицы. Шествие колонны прошло без крупных эксцессов и завершилось большим митингом у стен парижской мэрии.

Час спустя после выхода первой колонны на площади перед военным центром "Эколь милитер" состоялся митинг сторонников партии "Патриоты". Она была создана Флорианом Филиппо, бывшим вице-председателем крайне правой партии "Национальное объединение" и бывшим депутатом Европейского парламента. Филиппо, который выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года, выступил как в начале, так и в конце акции. При этом рядом с его трибуной был сожжен флаг Европейского союза - политик выступает против участия Франции в этом объединении. По данным полиции, эта акция протеста стала в Париже самой многочисленной - она собрала 11 тыс. участников.

Всего во Франции в субботу состоялись более 150 митингов и демонстраций, в частности в таких крупных городах, как Париж, Марсель, Лион, Тулуза, Ницца, Монпелье. Лишь в Лионе они сопровождались крупными стычками с полицией, которая для наведения порядка широко применяла слезоточивый газ.