СМИ: эвакуация всех помогавших войскам США афганцев займет более двух лет

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Эвакуация всех афганцев, помогавших американским войскам за время проведения военной кампании, займет свыше двух лет. Об этом сообщает в субботу телекомпания NBC со ссылкой на данные, представленные американской администрацией.

К настоящему моменту из Афганистана эвакуированы порядка 700 человек, которых американские власти перемещают в страну по специальной иммиграционной программе на фоне вывода своих войск. По подсчетам NBC, это составляет менее одного процента от общего числа афганцев, претендующих на переселение вместе с семьями.

При нынешнем темпе эвакуация всех рассчитывающих на перемещение в США и третьи страны афганских переводчиков с семьями может занять свыше двух лет, сообщает NBC. При этом операция по переселению даже первой партии афганцев количеством около 4 тыс. человек займет, как ожидается, порядка двух месяцев и завершится уже после полного вывода американских войск.

Согласно данным западных СМИ, около 18 тысяч афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще примерно 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. Планируется, что они будут ожидать получения иммиграционных виз на военных базах США, в том числе в третьих странах. Как сообщил 24 июля телеканал NBC, тысячи афганцев, которых США согласились эвакуировать из страны, не могут добраться до Кабула из-за наступления боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.