МИД Чехии занимается вопросом перевода посольства страны в Израиле в Иерусалим

ПРАГА, 7 августа. /ТАСС/. МИД Чехии занимается решением вопроса о переводе посольства республики в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в субботу на сайте газеты Právo.

"Мы этим вопросом занимается, но я далек от того, чтобы называть какие-то сроки [возможного перевода посольства в Иерусалим]", - сказал глава МИД.

В Иерусалиме находятся посольства США, Гондураса, Гватемалы и дипмиссия Косова в Израиле. В данный момент там действует филиал посольства Чехии, которое базируется в Тель-Авиве. Из стран Евросоюза в этом израильском городе работает также филиал дипломатического представительства Венгрии. Вскоре, как уточнил Кулганек, примеру Праги и Будапешта должна последовать Словакия.

"Как [рядовой] гражданин Якуб Кулганек я бы перевел посольство [Чехии из Тель-Авива в Иерусалим], но так как я являюсь министром иностранных дел, то должен взвешивать все внешнеполитические последствия такого шага", - отметил политик.