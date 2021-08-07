В память о жертвах войны 2008 года в Цхинвале зажгли свечи и выставили фотографии павших

ЦХИНВАЛ, 7 августа. /ТАСС/. Тысячи жителей Южной Осетии в субботу приняли участие в траурной акции "Только бы не забыть..." в Цхинвале. Они зажгли свечи в память о погибших в ходе вооруженной агрессии Грузии 2008 года и выставили сотню фотографий павших на лестнице перед парламентом.

В Южной Осетии 6-8 августа проходят траурные мероприятия в связи с 13-й годовщиной начала вооруженной агрессии Грузии в 2008 году.

"Тринадцатый год подряд мы собираемся здесь и вспоминаем трагическую веху новейшей истории Южной Осетии. Приходим сюда, чтобы вспомнить людей, которые отдали свои жизни, не только 8 августа, но и тех, кто был зверски убит во время Зарской трагедии, Ередской трагедии, и всех тех, кто погиб в результате провокаций фашистского руководства Грузии. Мы должны помнить российских миротворцев, которые первыми приняли удар на себя, наших детей, которые прятались в подвалах, слезы матерей и дочерей. Мы обязаны это помнить, потому что это непроходящая трагедия", - сказал президент республики Анатолий Бибилов на траурной акции в Цхинвале.

Он подчеркнул, что политику руководства Грузии по отношению к осетинскому народу во все времена иначе как геноцидом нельзя назвать. Этот геноцид, по словам Бибилова, продолжался с 20-х годов прошлого столетия до августа 2008 года, его удалось остановить только благодаря вмешательству РФ. "Жители Южной Осетии прошли через все трагедии, и сегодня самая главная задача - созидать во благо наших детей, будущих поколений, чтобы люди жили и гордились своим историческим прошлым, своей Осетией. У нас есть стратегический партнер - Российская Федерация, которая нас всячески поддерживает, помогает нам созидать", - подчеркнул Бибилов.

Траурные мероприятия

Траурная акция "Только бы не забыть..." началась у "Музея сожженных душ", где руководство республики, общественные и политические деятели возложили венки и цветы к "Дереву скорби" - центральному монументу музея. Там же у большого распятия, установленного внутри музея, состоялась поминальная служба и зажгли свечи в память о погибших.

"Музей сожженных душ" находится в селении Тбет в двух километрах к западу от Цхинвала, у въезда на Зарскую дорогу - единственную дорогу, которая в августе 2008 года вела из Цхинвала в Россию. Он расположен под открытым небом и представляет собой круг из искореженных машин, расстрелянных вместе с беженцами, пытавшимися выехать из города во время нападения.

Акция продолжилась музыкально-поэтическим представлением на Гергиевской лестнице, где на развалинах здания парламента страны в августе 2008 года оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева дал концерт-реквием. Около сотни фотографий погибших в ходе грузинской агрессии мирных жителей, российских и югоосетинских солдат были выставлены на ступенях лестницы, перед которыми жители республики зажгли свечи. Здесь же с большого экрана демонстрировались документальные видеоматериалы, посвященные геноциду осетин начиная с 20-х годов прошлого столетия и заканчивая августовской войной 2008 года.

Траурные мероприятия завершатся 8 августа возложением венков к мемориальному комплексу защитникам Осетии - российским и югоосетинскими воинам. Комплекс был открыт в центре Цхинвала в начале текущего года.

Начало агрессии

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.