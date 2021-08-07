Президент Литвы сомневается в возможности улучшения отношений с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что улучшение отношений с соседней Белоруссией в нынешних условиях вряд ли возможно.

"Наши отношения с Белоруссией в настоящее время осложнены. Имея в виду циничное, агрессивное поведение Белоруссии (в связи с нелегальной миграцией, в провоцировании которой Вильнюс обвиняет Минск), усматриваю очень ограниченные возможности в будущем их улучшить", - приводит в субботу национальное радио LRT выдержки из интервью литовского президента телеканалу Al Jazeera.

По его оценке, позиция Литвы укладывается в общее русло линии Евросоюза. "ЕС, Литва и другие государства-члены будут едины в четком ответе на политику, которую проводит белорусский режим", - выразил надежду Вильнюса Науседа.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.