Глава МИД Чехии призвал направить санкции ЕС против властей Белоруссии, а не ее граждан

ПРАГА, 7 августа. /ТАСС/. Санкции Евросоюза против Белоруссии должны быть направлены против представителей политического руководства этой страны, а не ее рядовых граждан. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в субботу на сайте газеты Právo.

"Белорусский [политический] режим должен был бы ощутить [негативные последствия] санкций [ЕС], - отметил он. - Они должны быть направлены против режима, а не [против обычных] людей. Сейчас ведется дискуссия о пятом пакете санкций. Я могу себе представить ужесточение экономических ограничений, а также их распространение на других представителей белорусского режима".

Санкции ЕС, по словам Кулганека, могли бы быть введены против представителей белорусских властей, ответственных за создание критической ситуации с нелегальными беженцами на литовско-белорусской границе и причастных к истории с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Между тем с осторожностью следует относиться к предложениям ограничить выдачу виз в страны Евросоюза рядовым гражданам Белоруссии, сказал глава чешского МИД.