Глава МИД Чехии не исключил возможности переговоров по Афганистану с "Талибаном"

ПРАГА, 7 августа. /ТАСС/. Чехия должна уважать политические реальности, складывающиеся в Афганистане после вывода оттуда войск международной коалиции под эгидой НАТО, и в будущем, при определенных условиях, не исключена возможность переговоров с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в субботу на сайте газеты Právo.

"Мы ушли [из Афганистана] и должны уважать [политическую] реальность, которая там наступит, - отметил он. - Нам может это не нравиться, но мы должны будем принять реальное [положение дел] в стране и при этом делать все, чтобы Афганистан в будущем снова не стал угрозой для безопасности [Европы] из-за терроризма и [нелегальной] миграции".

Отсутствие стабильности в Афганистане, по мнению Кулганека, приведет к тому, что многие граждане этой страны захотят покинуть ее и устремятся в Европу. Министр напомнил, что президент Чехии Милош Земан ранее заявлял, что вывод войск международной коалиции из Афганистана был ошибкой.