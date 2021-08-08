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В США сочли нелегитимными выборы в Никарагуа

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, решение "запретить последней действительно оппозиционной партии участвовать в ноябрьских выборах" подчеркивает стремление президента Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо "остаться у власти любой ценой"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают предстоящие президентские выборы в Никарагуа легитимными после того, как Верховный избирательный совет (ВИС) страны лишил статуса юридического лица оппозиционную партию "Граждане за свободу", выдвинувшую своего кандидата. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

С его точки зрения, "решение <...> запретить последней действительно оппозиционной партии участвовать в ноябрьских выборах" подчеркивает стремление президента Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо "остаться у власти любой ценой". "Процесс выборов, в том числе их итоговые результаты, лишились любой степени доверия к ним", - считает Блинкен.

Ранее ВИС Никарагуа лишил статуса юридического лица оппозиционную партию "Граждане за свободу", а также аннулировал удостоверение личности ее лидера Кармеллы Роджерс. По мнению совета, документ был выдан с нарушениями.

Это произошло после того, как Либеральная конституционалистская партия обратилась в ВИС с ходатайством об отмене регистрации партии "Граждане за свободу", так как у ее лидера двойное гражданство.

До этого в стране были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые собирались баллотироваться на высший государственный пост. Среди них - дочь бывшего президента Никарагуа Кристиана Чаморро, которая, согласно результатам опросов, могла стать фаворитом предвыборной гонки. Голосование состоится 7 ноября.

Теги
СШАНикарагуаБлинкен, Энтони
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