Обвинившая принца Эндрю в насилии американка может подать в суд в ближайшие дни

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Американка Вирджиния Джуфре (Робертс), утверждавшая, что британский принц Эндрю 20 лет назад совершал в отношении нее акты сексуального насилия, может подать в суд Нью-Йорка на представителя королевской семьи в ближайшие дни. Об этом в воскресенье сообщил ее адвокат Дэвид Бойс в интервью газете Mail On Sunday.

Как отметил юрист, Джуфре, ныне проживающая в Австралии с мужем и тремя детьми, еще не определилась с тем, будет ли она подавать иск к герцогу Йоркскому, однако в случае обращения в суд исковое заявление "будет основываться на том, что она была фактически передана принцу Эндрю [американским бизнесменом] Джеффри Эпштейном для осуществления с ней полового акта в то время, когда ей было менее 18 лет". Бойс добавил, что иск может состоять из обвинений в "сексуальном насилии и нанесении физического и морального ущерба".

Газета подчеркнула, что 37-летняя Джуфре должна подать гражданский иск в суд на второго сына королевы Елизаветы II строго до 14 августа. Ранее лица, предположительно, ставшие жертвами насилия в несовершеннолетнем возрасте, имели возможность обратиться по подобным делам в судебные органы штата Нью-Йорк в течение пяти лет после наступления 18-летнего возраста. Однако в 2019 году в законодательство Нью-Йорка, где якобы имел место один из случаев сексуального насилия над Джуфре со стороны принца Эндрю, были внесены изменения, которые позволили пострадавшим расширить возможный период для подачи иска в суд.

В ноябре 2019 года герцог Йоркский был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей на фоне заявлений Джуфре о том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, принц Эндрю, друживший с Эпштейном, был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом. При этом сам бизнесмен был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Финансисту предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах Эпштейн организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его, как установило следствие, самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года. Принц Эндрю позднее в интервью вещательной корпорации Би-би-си отверг утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой.