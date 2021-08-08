Трамп заявил, что недоволен наличием радикальных демократов в руководстве ВС США

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен наличием радикально настроенных демократов в руководстве ВС США. Такое мнение он выразил в субботу вечером в эфире телеканала Fox News.

По словам Трампа, ярые сторонники Демократической партии США и действующего президента Джо Байдена "разрушают страну". "Это происходит и на границе, и в том, что касается преступности. Множество примеров тому и в вооруженных силах", - отметил республиканец.

"Посмотрите на наших военных лидеров. Они "пробужденные" [Трамп употребил слово woke, применимое к сторонникам либеральной политической и социальной повестки, преимущественно противникам дискриминации по тому или иному признаку]. У нас "пробужденные" командиры, - продолжил он. - Нам нужно сосредоточиться на тех аспектах вооруженных сил, которые им присущи, - защите нашей страны от очень сильных стран, таких как Россия, Китай и других, которые, очевидно, не любят нас".