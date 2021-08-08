СМИ: военные Индии на границе с КНР получили американское и швейцарское стрелковое оружие

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 августа. /ТАСС/. Военнослужащие индийских частей, расквартированные вдоль границы с Китаем, получили на вооружение новейшие штурмовые винтовки SIG Sauer 716 американского производства и швейцарские пистолеты-пулеметы MP-9. Об этом сообщает в воскресенье газета The Times of India со ссылкой на военные источники.

По данным источников, американские штурмовые винтовки SIG Sauer 716 - эффективное оружие при ведении боевых действий в горной местности. Как сообщает издание, Индия разместила заказы примерно на 150 тыс. таких винтовок, после того как ситуация на границе с КНР ухудшилась.

О намерении Индии приобрести такие автоматы местные СМИ сообщили в 2019 году, тогда Нью-Дели подписал контракт на приобретение первой партии из 72,4 тыс. 7,62-мм винтовок SIG Sauer у США по ускоренной процедуре оборонных закупок. Это стрелковое оружие разработано американским отделением международного оружейного концерна SIG Sauer. Винтовки должны заменить в пограничных частях автоматы индийского производства INSAS, которые вызывают нарекания у военнослужащих. В том же году, как сообщали местные СМИ, сухопутные войска Индии сообщили о намерении закупить пистолеты-пулеметы MP-9 для вооружения подразделений спецназа.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе Индии и Китая произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Индия и КНР стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях в феврале Пекин и Нью-Дели начали постепенный взаимный отвод войск от линии границы.