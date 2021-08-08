В ДНР сообщили, что украинские военные за сутки четырежды обстреляли территорию республики

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, сообщило в воскресенье представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки общее число нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины составило четыре, - цитирует сообщение СЦКК Донецкое агентство новостей. - Общее число примененных боеприпасов - 14".

В представительстве добавили, что под огнем украинской армии оказались поселок Лозовской и село Веселое на донецком направлении, поселок шахты 6/7 на горловском направлении и село Ленинское на мариупольском направлении. Украинские силовики применяли гранатометы и стрелковое оружие.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты беспилотных летательных аппаратов.