Оппозиция требует от властей Украины разблокировать процесс проведения выборов в Донбассе

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Донецкая региональная организация парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) требует от украинской власти немедленно разблокировать процесс проведения выборов в 18 отдельных территориальных общинах (ОТО) Донбасса. Такое требование содержится в заявлении региональной организации, опубликованном в воскресенье на сайте партии.

"Мы призываем власть немедленно выполнить решение суда, срочно организовать избирательный процесс в 18 ОТО Донбасса и провести голосование в октябре этого года. Кроме того, мы призываем отменить решение о введении военно-гражданской администрации в Славянске, где орган местного самоуправления был сформирован исходя из результатов честного и прозрачного волеизъявления украинцев", - отмечается в заявлении.

ОПЗЖ призывает "срочно сформировать профессиональную и ответственную местную власть, которая начнет решать накопившиеся на местах вопросы, а самое главное - защищать и поддерживать людей".

Оппозиция напомнила, что 8 августа исполнился ровно год, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) "своим антиконституционным постановлением лишила полмиллиона жителей Донбасса гражданского права голосовать, отменив первые местные выборы в 18 отдельных территориальных общинах". "Жертвами произвола только в Донецкой области стали украинцы, проживающие в Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской ОТО. Такая же участь постигла и 8 общин на Луганщине", - подчеркивается в документа.

Как отмечает оппозиция, в мае этого года по иску одного из членов ОПЗЖ Апелляционный административный суд признал противоправным и отменил постановление ЦИК о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года. "Оппозиционная платформа - За жизнь" ранее неоднократно заявляла, что отмена выборов в 18 мирных ОТО в Донбассе является "абсолютно несправедливым, антинародным и антиконституционным решением со стороны власти" и считает, что лишение граждан права голоса было "необоснованным и политически мотивированным".

Страх проиграть выборы

В октябре 2020 года на Украине прошли выборы в органы местного самоуправления. Украинцы голосовали за депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более 1 тыс. поселковых советов, а также мэров большинства городов, глав сел и поселков. Избирательные участки работали по всей стране, кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса и нескольких районов, прилегающих к линии соприкосновения. Это произошло из-за решения ЦИК, которая отменила там местные выборы, объяснив это близостью районов к зоне конфликта. Речь идет о десяти объединенных территориальных общинах Донецкой области и восьми - Луганской. По данным ОПЗЖ, на этих территориях проживают около 500 тыс. человек, имеющих право голоса.

Руководство Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявило тогда, что такое решение Киева не было достаточно прозрачным и нарушило права граждан. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов называл решение Киева вынужденным и законным, мотивировав его реакцией государства на конфликт в Донбассе.

ОПЗЖ считает, что власти сознательно пошли на срыв выборов в этих районах, боясь проиграть выборы. По данным социологов, здесь "Оппозиционная платформа - За жизнь" имеет большую поддержку избирателей, чем другие политические силы.

В начале июля ОПЗЖ сообщила, что Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск Донецкой региональной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" к президенту Владимиру Зеленскому и открыл производство о признании незаконным его указа о введении военно-гражданской администрации в Славянске Донецкой области. Зеленский 26 мая отменил местное самоуправление и создал городскую военно-гражданскую администрацию в третьем по величине городе в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Славянская ВГА стала 12-й военно-гражданской администрацией в подконтрольном Киеву Донбассе.