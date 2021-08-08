Хуситы не видят смысла в диалоге с новым спецпосланником ООН до снятия блокады Йемена

КАИР, 8 августа. /ТАСС/. Назначение шведского дипломата Ганса Грюндберга спецпосланником генерального секретаря ООН по Йемену не имеет никакого смысла, как и какой-либо мирный диалог, до тех пор, пока не будет прекращена агрессия и снята блокада. Такое заявление, как передает телеканал Al Masirah, сделал в воскресенье официальный представитель шиитского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), глава его делегации на переговорах Мухаммед Абдель Салям.

"Назначение нового посланника ООН по Йемену ничего не значит, если не будет четкого заявления о прекращении агрессии и снятии блокады с Йемена, - указал он. - Нет смысла в каком-либо диалоге до открытия аэропортов и морских портов, что является первоочередной задачей и насущной гуманитарной необходимостью".

"Страны агрессии должны понять, сколько разрушений и страданий она и их блокада приносят йеменцам, и осознать, что их упрямство будет стоить им все больше и больше", - отметил Абдель Салям.

В пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил своим спецпосланником по Йемену Грюндберга вместо британского дипломата Мартина Гриффитса, занимавшего эту должность с 2018 года. Последний, несмотря на неоднократные попытки, так и не смог добиться какого-либо прогресса в урегулировании затяжного конфликта.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.