Полицейские саперы уничтожили подозрительный чемодан возле дворца президента Кипра

НИКОСИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Полиция Кипра уничтожила в воскресенье контрольным взрывом подозрительный чемодан, обнаруженный в воскресенье неподалеку от президентского дворца в Никосии. Об этом правоохранители сообщили в Twitter.

"Завершено исследование подозрительного предмета, который находился за пределами президентского дворца. Пиротехники произвели управляемый взрыв, но в нем [чемодане] не оказалось никаких взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

Об обнаружении подозрительного объекта, внешне выглядевшего как чемодан, правоохранителям сообщили около 15:00 (совпадает с мск). По информации офицеров полиции, предмет находился с внешней стороны ограды дворца.