Глава МИД ФРГ считает выборы 2020 года в Белоруссии "поворотным пунктом" в истории страны

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Европейский союз продолжает поддерживать белорусскую оппозицию, заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас по случаю приближающейся годовщины прошлогодних президентских выборов в республике - 9 августа. Его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По его мнению, власти в Минске потеряли "политическую и моральную легитимность", проведя массовые аресты в ходе волны протестов. "Поэтому Германия и Европейский союз находятся на стороне людей в Белоруссии, которые борются за уважение демократических и человеческих правовых ценностей", - сказал он. "9 августа 2020 года стало поворотным пунктом белорусской истории", - сказал Маас.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. ЕС итоги выборов не признал.