Одного из обвиняемых в похищении и пытках участников "майдана" в Киеве вновь арестовали

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Менее чем через сутки после освобождения из СИЗО двух обвиняемых в похищении и пытках участников "евромайдана" в 2014 году в Киеве Сергея Мысливого и Ивана Новотного Печерский районный суд столицы в воскресенье принял решение вновь взять под стражу Мысливого по другому уголовному делу. Об этом сообщил телеканал Украина 24.

Печерский районный суд Киева по иску прокуратуры принял решение вновь взять под стражу Мысливого, теперь его подозревают в организации похищения участников "евромайдана", отмечается в сюжете. Новотный при этом останется на свободе.

В ночь с субботы на воскресенье Мысливый и Новотный, подозреваемые по делу об убийстве участника "евромайдана" Юрия Вербицкого и похищении журналиста Игоря Луценко в 2014 году, вышли из СИЗО, поскольку у них закончился срок меры пресечения, а судьи Белоцерковского городского районного суда Киевской области ушли в отпуск, не приняв какого-либо решения.

По данным следствия, 21 января 2014 года Луценко и Вербицкого "антимайдановцы" похитили из Александровской больницы и вывезли из Киева. После пыток их оставили в лесу. Вербицкий умер от полученных травм. 22 января 2014 года его тело обнаружили в лесу Бориспольского района Киевской области.

Оба фигуранта долго были в розыске и задержаны лишь в марте 2020 года. 28 декабря 2020 года прокуратура направила в суд обвинительные акты против Мысливого и Новотного. Им инкриминируют участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, похищения и пытки Вербицкого и Луценко, а также препятствование проведению мирных собраний во время "евромайдана". Отдельно Мысливому инкриминируется убийство Вербицкого, а также использование и подстрекательство к подделке официальных документов, в частности паспорта гражданина Украины. С момента задержания в марте 2020 года Мысливый и Новотный содержались под стражей.

События на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили президента Украины Виктора Януковича в отказе от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. В результате за эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых умерли в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. После смены власти Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Януковича уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили и сотрудников "Беркута". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признали вину ни по одному из пунктов. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.