СМИ: атаковавший танкер Mercer Street беспилотник могли запустить с территории Йемена

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого был атакован танкер Mercer Street, мог быть запущен с территории Йемена. Как сообщила в воскресенье на своем сайте газета Daily Express со ссылкой на источник в ВС Соединенного Королевства, сотрудники британского спецподразделения находятся в Йемене, пытаясь выяснить обстоятельства произошедшего.

"Все указывает на то, что БПЛА запустили из Йемена. Возникают опасения по поводу того, что их потенциал для осуществления атак вырастет благодаря беспилотникам большего радиуса действия", - отметил собеседник издания.

Как указывает газета, 40 британских военных из Специальной авиадесантной службы, в том числе специалисты по радиоэлектронной разведке, в субботу прибыли в аэропорт Эль-Гайда на востоке Йемена. По информации издания, им помогают американские военные, участвовавшие в подготовке спецподразделений ВС Саудовской Аравии. Прорабатывается версия о том, что БПЛА был запущен мятежниками-хуситами по указанию Ирана и был наведен на мостик танкера с помощью системы геолокации и установленной на беспилотнике камеры.

Ранее возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция неоднократно сообщала о попытках хуситов атаковать торговые суда с помощью БПЛА. В субботу постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд сообщила о том, что по обломкам удалось установить тип беспилотника, использовавшегося в атаке на Mercer Street. По ее словам, это БПЛА Shahed 136, которые делают только в Иране.

В пятницу главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) и ЕС в совместном заявлении осудили нападение на Mercer Street, возложив ответственность за инцидент на Тегеран. В заявлении утверждалось, что Иран, "угрожает международному миру и безопасности", поддерживая негосударственные вооруженные формирования в регионе. Речь среди прочего идет о йеменском движении "Ансар Аллах" (хуситы).

Страны G7, а также Израиль и Румыния обвиняют Иран в произошедшем в ночь на 30 июля нападении на следовавший под флагом Либерии Mercer Street. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента, произошедшего в 280 км от побережья Омана, погибли двое членов экипажа судна - гражданин Румынии и гражданин Великобритании. Лондон и Вашингтон заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение. По версии Тегерана, обвинения в его адрес являются политически мотивированными и голословными.