Бабиш: решить вопрос о продлении полномочий главы контрразведки Чехии должен новый кабмин

ПРАГА, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что решение о продлении срока полномочий директора Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии должно принять правительство страны, которое будет сформировано после предстоящих 8 и 9 октября парламентских выборов.

"Думаю, что это должно было бы решить будущее правительство, если оно получит поддержку [в парламенте после назначения президентом Чехии]. Думаю, что это корректно", - заявил Бабиш в воскресенье Чешскому телевидению, отвечая на вопрос о планах продления действующим кабмином на пять лет срока полномочий главы спецслужбы Михала Коуделки.

Бабиш в понедельник обсудит вопрос о продлении срока полномочий Коуделки с первым вице-премьером и главой МВД Чехии Яном Гамачеком. После этой встречи кабмин примет официальное решение, как действовать в ситуации перед выборами, и объявит его общественности.

Правая парламентская оппозиция инициировала на 13 августа проведение внеочередного заседания нижней палаты парламента по вопросу продления полномочий Коуделки. Оно состоится, если премьер-министр не предложит правительству оставить за ним пост главы контрразведки.

Полномочия Коуделки истекают 15 августа. Против сохранения за ним поста главы контрразведки выступает президент Чехии Милош Земан, давно критикующий работу этого ведомства.

В январе президент Чехии рекомендовал правительству не продлевать на очередной пятилетний срок полномочия Коуделки, так как тот, по его мнению, непрофессионально исполняет возложенные на него обязанности. Как сообщало сетевое издание аktuаlnе.cz, в письме, направленном главой государства в кабмин, говорилось, что контрразведка бездоказательно говорит об угрозах, якобы исходящих со стороны России.