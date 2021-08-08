WSJ: замгубернатора Нью-Йорка может возглавить штат в течение нескольких недель

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Заместитель губернатора Нью-Йорка демократ Кэти Хокул готовится в течение нескольких недель принять руководство штатом в случае добровольного ухода в отставку или импичмента нынешнего главы администрации Эндрю Куомо, обвиненного в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в руководстве штата.

По их данным, вице-губернатор в течение последней недели несколько раз в частных беседах говорила о том, что руководство штатом может перейти к ней "в течение нескольких недель". В связи с этим она провела ряд консультаций относительно возможных первых шагов на посту губернатора Нью-Йорка. В частности, ее интересовал вопрос новых назначений в администрацию. Газета подчеркивает, что в случае отставки Куомо и перехода его обязанностей Хокул, она станет первой женщиной, возглавившей администрацию штата.

The Wall Street Journal отмечает, что после завершения генеральным прокурором Нью-Йорка расследования касательно обвинений Куомо в сексуальных домогательствах Хокул высказывалась о том, что "губернатор совершил противоправные действия" и должен предстать перед правосудием. При этом она не указывала на необходимость его отставки, однако подчеркивала, что окончательное решение остается за законодателями Нью-Йорка, которые проводят расследование по импичменту Куомо.

Во вторник генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, которая, как и Куомо, является членом Демократической партии, заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек, в том числе из числа своих подчиненных. Прокуратура штата пока не предъявила Куомо каких-либо обвинений. С призывом к губернатору подать в отставку выступили несколько законодателей от Нью-Йорка, мэр одноименного мегаполиса Билл де Блазио, а также президент США Джо Байден. Губернатор заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отвергает обвинения в свой адрес.

В пятницу одна из женщин, предположительно подвергшаяся домогательствам со стороны губернатора Нью-Йорка, первой подала заявление о возбуждении против него уголовного дела. Рассмотрением ее заявления занимается офис шерифа округа Олбани Крейг Эппл. По итогам расследования губернатору могут быть предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления.