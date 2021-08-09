В Японии пройдет церемония памяти жертв американской бомбардировки Нагасаки

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Памятные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки, пройдут в понедельник в Японии.

Главная церемония в Парке мира Нагасаки начнется с минуты молчания в 11:02 по местному времени (05:02 мск) - именно в этот момент 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы "Толстяк", сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29. На ней свои обращения зачитают мэр города Томихиса Тауэ и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, для которого это выступление на памятных мероприятиях в Нагасаки станет первым на посту главы японского правительства, который он занял в сентябре прошлого года.

Второй год подряд из-за пандемии масштаб памятных мероприятий пришлось сократить, а часть программы и вовсе была отменена. Тем не менее на церемонию в Нагасаки приглашены ряд иностранных дипломатов, в том числе из России - российскую сторону будет представлять советник посольства Александр Бондаренко.

В церемонии также примет участие представитель "хибакуся" (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки) - 92-летняя Нобуко Ока, которая зачитает "клятву мира". Она станет самой пожилой представительницей "хибакуся", когда-либо принимавшей участие в главной церемонии в Парке мира Нагасаки. На момент атомной бомбардировки Нобуко Ока была 16-летней школьницей, учившейся на медсестру. После взрыва она продолжала работать в одном из местных госпиталей, несмотря на то что сама получила несколько серьезных ранений осколками стекол.

Вторые после Хиросимы

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Из-за этого траурные мероприятия в Нагасаки всегда находятся как бы в тени памятных церемоний в Хиросиме, которые проходят двумя днями ранее, а высокопоставленные гости чаще посещают Хиросиму, нежели Нагасаки. Несколько лет назад в беседе с мэром города Томихисой Тауэ корреспондент ТАСС поинтересовался, как к такому положению дел относятся в Нагасаки. "Мы не придаем значения тому, что мы "вторые". Это совершенно разные трагедии - их просто невозможно сравнивать. Но мы сделаем все для того, чтобы навсегда остаться последними. Последними, кто пережил на себе атомную бомбардировку", - отметил тогда мэр города.

Первоначальной целью бомбардировщика В-29 под управлением майора Чарльза Суини был город Кокура, расположенный на севере острова Кюсю. По стечению обстоятельств утром 9 августа над Кокурой наблюдалась сильная облачность, в связи с чем Суини принял решение повернуть самолет на юго-запад и направиться к Нагасаки.

Там американцев также ожидала плохая погода, однако плутониевая бомба в итоге была сброшена. Она оказалась почти вдвое мощнее атомной бомбы "Малыш", использованной в Хиросиме 6 августа, но из-за неточного прицеливания и особенностей местного рельефа урон от взрыва был несколько снижен. Тем не менее последствия бомбардировки оказались катастрофическими: в момент взрыва погибли 70 тысяч жителей, город был практически стерт с лица Земли.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".