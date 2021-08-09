Полиция Гонконга конфисковала партию синтетических наркотиков на $7,3 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 августа. /ТАСС/. Полиция Гонконга конфисковала на одном из складов города крупную партию синтетических наркотиков весом 106 кг, доставленных морем из Пакистана. По этому делу задержаны два человека, сообщила в понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на полицию.

Нелегальные вещества, стоимость которых оценивается в $7,3 млн, были спрятаны в коробки с импортными постельными принадлежностями. Данная партия включала 82 кг наркотика "лед" (кристаллический метамфетамин) и 24 кг кетамина.

"В условиях пандемии COVID-19 для наркосиндикатов стало затруднительно использовать услуги курьеров для переправки наркотиков через границу небольшими партиями. Поэтому они стали идти на риск и пытаться отправить наркотики за раз крупными партиями, пряча их в импортных грузах", - пояснил старший суперинтендант полиции Чан Гунмин.

Согласно статистике, за первую половину текущего года в Гонконге было изъято 3,68 тонны наркотиков различных видов. Их оборот возрос на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.