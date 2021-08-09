План развития инфраструктуры прошел еще одно процедурное голосование в Сенате США

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. План развития инфраструктуры прошел еще одно процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Согласно сообщению пресс-службы верхней палаты американского законодательного органа, на заседании в воскресенье за прекращение дебатов по инициативе проголосовали 68 законодателей, против высказались 29.

Как поясняет газета The Hill, в ходе финального голосования законопроект, вероятнее всего, будет одобрен верхней палатой Конгресса, после чего его предстоит рассмотреть Палате представителей. Однако, как отмечает издание, противники принятия инициативы, скорее всего, воспользуются соответствующими нормами, чтобы оттянуть начало финального голосования в Сенате. При таком раскладе оно может состояться во вторник.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) пообещал ранее, что верхняя палата Конгресса не разойдется на каникулы до тех пор, пока не проголосует по инфраструктурному плану.

Общий объем плана составляет около $1 трлн. Инициатива предполагает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры в размере $550 млрд в течение пяти лет. В частности, проект предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд - на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней, $55 млрд пойдут на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд, $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.