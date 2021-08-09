В МИД Украины ожидают больше инвестиций США

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Украина желает видеть больше американских денег в своей экономике, особенно в ее стратегических отраслях, и обсуждение этого аспекта станет одним из трех ключевых блоков на встрече президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским 30 августа в Вашингтоне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в рамках первого блока вопросов Киев постарается вывести политическое сотрудничество стран на новый уровень, второй блок коснется безопасности. "Третий - экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина-24".

Он добавил, что по итогам встречи Зеленский и Байден подпишут ряд документов, некоторые из которых находятся на финальной стадии подготовки.

Раннее Киев сообщал, что Зеленский обсудит с Байденом ситуацию со строительством газопровода "Северный поток - 2" и привлечение американской стороны к нормандскому формату по урегулированию конфликта в Донбассе. Кроме того, среди инициированных украинской стороной вопросов называли увеличение объема военной помощи со стороны США.