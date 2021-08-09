Лукашенко: любая попытка Киева силой решить вопрос Донбасса закончится для него трагедией

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Белоруссия никогда не поддержит Украину при силовом варианте возвращения Донбасса при поддержке третьих стран. Об этом заявил в понедельник глава Белоруссии Александр Лукашенко в "Большом разговоре с президентом" с участием около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов.

"Если вы [Украина] посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Это первое, - сказал президент Белоруссии, отвечая на вопрос корреспондента украинского телеканала "Наш". - Второе, если вы опять с Россией - естественно, с кем еще в Донбассе, - столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мною позиция. Я буду между вами, даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант нереальны. Этого не будет, потому что разумных голов на Украине достаточно".

Лукашенко также предостерег, что "любая попытка, какая бы ни была украинская армия, любая ваша попытка силой решить вопрос Донбасса, закончится трагедией для Украины прежде всего". "Я вас прошу, молю вас выбросить это из головы. Ни в коем случае не намечайте решать этот вопрос силовым образом. Самое главное - любая война заканчивается миром и за столом переговоров", - добавил он.

Лукашенко также упрекнул в неопытности президента Украины Владимира Зеленского, который говорит, что [президенту России Владимиру] Путину "предлагал то, предлагал это". "Это со стороны Владимира [Зеленского] по меньшей мере трепотня, он просто неопытный человек. <...> Путин точно не отказывается [сесть за стол переговоров по Украине], но Зеленский говорит одно, а делает шаги даже в обратном направлении, будто нарочно, - отметил Лукашенко. - Для того, чтобы сесть за стол переговоров, это будут знаковые переговоры, нужен период их подготовки, он небольшой. Но не надо делать шаги, которые тебя уводят от этих переговоров".