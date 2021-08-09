ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) совместно займутся поиском пропавших без вести в результате конфликта в Донбассе. Об этом в понедельник заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"На сегодняшний день в ДНР в списке лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом в Донбассе, числятся 354 человека. И мы обязаны активизировать все резервы для установления их местонахождения. Именно с этой целью создана межведомственная комиссия по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений останков погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе. Аналогичный орган создан также в Луганской народной республике. И это открывает широкие возможности для взаимодействия в рамках двух республик", - сказала она на брифинге для журналистов.

Первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока, в свою очередь, назвала долгом общества установить судьбу каждого человека, которого затронули боевые действия. "Надеемся на плодотворное сотрудничество с бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР при идентификации останков", - добавила она.

В ЛНР поиск пропавших без вести возложен на межведомственную рабочую группу по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, а в ДНР на межведомственную комиссию по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе. В задачи этих структур входит составление единого реестра пропавших, сбор прижизненной информации о них, координация действий по эксгумации, идентификации тел и передачи их родственникам. Состав включает представителей профильных организаций, в частности, в ДНР это сотрудники администрации главы республики, Генпрокуратуры, МВД, МЧС, МГБ и Минздрава.

"Мы нацелены на сотрудничество с международными организациями (ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста), - сказала Морозова. - Думаю, что в ближайшее время мы с ними пообщаемся и выработаем совместный подход к работе".